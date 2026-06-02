台風6号は、明日3日明け方〜朝に近畿地方へ最接近し、上陸の恐れがあります。雨のピークは今夜(2日)から明日3日の明け方にかけてで、局地的に非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、太平洋側を中心に警報級の大雨となる可能性があります。近畿地方は、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫、土砂災害に警戒してください。近畿南部では総雨量が350ミリに達する恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、暴風やうねりを伴った高波