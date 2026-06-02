韓国文化体育観光部が、李在明（イ・ジェミョン）政権発足からの1年間でコンテンツ輸出と外国人観光客誘致などの主要分野で過去最高の実績を達成したと明らかにした。文化体育観光部は2日、国民主権政府発足1周年を迎えて文化・コンテンツ・観光分野の成果を発表し、昨年のコンテンツ輸出額が149億ドル（約2兆3795億円）を記録し、過去最高を更新したと明らかにした。韓国政府は韓国コンテンツを国家戦略産業として育成するために