2026年国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）開幕を10日後に控え、韓国では「ワールドカップ特需」を狙った流通業界のマーケティング熱が高まっている。1日、業界によると、11日から来月19日まで開催される北中米ワールドカップ期間中、飲食関連の需要が大きく増加すると予想されている。韓国代表のグループリーグ、チェコ戦、メキシコ戦、南アフリカ共和国戦が、それぞれ平日の6月12日午前11時、6月19日午前10時、