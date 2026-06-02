俳優のいしだ壱成（51）が2日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との「エモい」ツーショットを披露した。「HOME MADE 家族さんの再始動Liveを観るため愛知県刈谷市で行われていた、KARIYA URBAN FESに遊びに行ってきました！」と報告。「MICROさん最高な時間をありがとうございました」とつづった。「そしてイベントに出演していた朝香ちゃんと再会」と記し、女優の瀬戸朝香とのツーショットを投稿した。「エモい