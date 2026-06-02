女優・尾碕真花（25）が2日、SNSを通じて芸能事務所「オスカープロモーション」退所をめぐる騒動に説明した。さらに尾碕の代理人弁護士である依田俊一氏も本件に関するコメントを発表。両者の食い違いを整理し「民法及び過去の裁判例」を提示して本件の見解を示した。尾碕をめぐっては、1日にSNSを通じて5月31日をもってオスカープロモーションを退所したことを発表した。一方、オスカープロモーションは公式サイトで「尾碕