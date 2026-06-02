お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。共演者の“素行”を明かした。この日は「ナニワの先輩集団襲来SP」。MCの「千鳥」大悟が大阪時代に世話になったというモモコ、「千原兄弟」千原せいじ、「シャンプーハット」恋さんが集結した。モモコは大悟にシャネルのアクセサリー代14万6000円の領収書を提出。大悟が「これもう、払わないです。何で僕が」