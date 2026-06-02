1日、名古屋市東区のトヨタ自動車葵体育館で、女子バスケットボールのトヨタ自動車アンテロープスが新入団会見を行い、渡嘉敷来夢(とかしき らむ)選手(34)と白崎みなみ選手(29)が意気込みを語りました。 【写真を見る】「優勝に貢献したい」女子バスケットボール トヨタ自動車に日本代表選手ら２人が加入！ 渡嘉敷選手は地元・名古屋市の桜花学園高校出身。強豪ENEOSで何度もリーグ優勝に貢献し、2016年