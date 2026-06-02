タレントの中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新。実は母の“大親友”だという昭和のアイドルを明かした。昨年9月に出産した双子の成長を日々更新している中川。「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！」と報告した。「香港から桂子さんの大親友おニャン子クラブの名越美香さんが遊びに来てくれたけど」と母・桂子さんの意外な大親友を明かし、「見たことない顔で泣く！これも成長かわいいママに甘えました弟