ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が2日までにインスタグラムを更新。台風6号に注意を促した。竹中アナは「華華天国雑草今日のテーマは『台風フリー』」と出演しているラジオ番組のテーマを紹介。白いトップスに軽やかな布地のマーメイドスカート姿をアップした。さらに竹中アナは「この後も台風6号に気をつけてください」と投稿を続けた。この投稿にフォロワーからは「腰のあたり何か黒っぽく見えるよ」「透けてるよ