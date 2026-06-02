愛犬が文句を言っているように見える… 犬は言葉を話せませんが、その代わりに声や表情、仕草、行動、態度で感情を表現します。特に、日々一緒に暮らしている飼い主には、信頼を置いているからこそ「こうしてほしい」「それは嫌」という気持ちをストレートに表現することも。 それゆえに、飼い主からみると「最近、愛犬が文句を言うようになった」と感じるのです。これは、それだけ飼い主に気持ちを伝えようとして