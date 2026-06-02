昨年（2025年)の国勢調査の速報値で、岡山県内の市では最も人口減少率が高かった高梁市が、きのう（6月1日）、対策を検討する会議を開きました。 【写真を見る】高梁市で人口減少対策に関する会議岡山県内の市で人口減少率が最高の11.9%【岡山】 （石田芳生高梁市長）「女性が働きやすい職場づくりといったことに、施策を打つということは、これから、これまで以上に考えていかないといけない」 高梁市役所で開かれた「人口