スカイマークは、中東情勢による航空燃料の供給懸念と価格高騰を受け、環境負荷低減と燃料消費量削減に向けた「省燃費運航」の取り組みを強化する。省燃費運航の具体的な取り組みとして、最適な飛行高度・速度の選択、連続降下進入（CDA）の実施、エンジンの早期停止・遅延起動、補助動力装置（APU）使用の最小化などを推進する。2026年度中には、着陸後の地上走行時に片側エンジンのみで走行する取り組みも開始する予定。これによ