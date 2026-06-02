KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、コインチェックが主催する「トッピング購入＆口座開設キャンペーン」を開始した。トッピングの購入期間は7月31日23時59分まで。 本キャンペーンでは、期間中にpovo2.0の対象トッピングを購入し、送付されるメールに記載のURLからコインチェックの口座を開設したユーザーを対象に、2500円相当のビッ