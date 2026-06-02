あんぱんの元祖であり、150年以上の歴史を紡いできた『木村屋總本店』。実は、銀座本店の7・8階には工場があることをご存知だろうか。こちらでは1階のベーカリーで販売すべく、あんぱんのほかフランスパンや菓子パンなど約130種を毎日せっせと焼いている。普段は入ることが出来ない工場に潜入し、美味しさの秘訣を探ってきた。「日本人に合うパン」を目指して作られた1869（明治2）年に創業し、現在は全国に約26店舗を展開している