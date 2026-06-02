KDDIとPASMO協議会、パスモは、関東私鉄の「povo Data Oasis」対象エリアに、8事業者を追加する。期間は3日からで、終了日は未定。これにより、データ容量が付与される対象エリアが、関東の私鉄駅合計で600駅以上となる。 新たに「povo Data Oasis」の対象エリアとなるのは、伊豆箱根鉄道、小田急電鉄、関東鉄道、京王電鉄、秩父鉄道、東急電鉄、ゆりかもめ、横浜高速鉄道の全駅。第1弾ですでに対象となっている京