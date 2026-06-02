金属アレルギー対応の結婚指輪・婚約指輪をオーダーメイドで手がける東京ダイヤモンドは、結婚指輪の購入経験者306人（20〜40代男女）を対象に「結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【全ランキング結果を見る】2位：石原さとみ2位は、俳優の石原さとみさんでした。美容やファッションへの意識が高いイメージが強いようです。「身