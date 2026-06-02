俳優の山田裕貴さんは6月2日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーが集合し、コスプレをしたショットを公開しました。【写真】山田裕貴ら豪華メンバー「裕貴くんかっこいい」山田さんは「今日は この勇者一行で #ケール鍋パーティー武闘家 ママタルト 大鶴肥満さんドワーフの戦士 スタミナパン 麻婆さんエルフの魔法使い エルフ はるさん」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・スタミナパンの麻婆さん、ママタルトの