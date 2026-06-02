満面の笑みで選手を迎える池山監督のシーンもおなじみとなってきた（C）産経新聞社ヤクルトが強い。交流戦に入っても勢いは崩さず、週末の楽天との3連戦を3連勝とスイープ。阪神に1ゲーム差をつけ首位をキープしている。新たにチームに合流したモンテルが2試合連続の決勝打を放ち、塩見泰隆も1軍復帰と層に厚みを増している。【ここまで評価】強さの秘訣は？バントしない池山野球！ここまでのヤクルトの戦いについて語ります!