All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：松田元太（Travis Japan）／70票2位にランクインしたのは、松田元太さんです。1999年生まれの松田さんは、2