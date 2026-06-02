人気漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新し、テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウのイラストを公開すると、ネット上で話題になっている。【画像】画力ヤバすぎる！『To LOVEる』作者が描いたキュアアルカナ・シャドウ定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「一度描いてみたかったキ