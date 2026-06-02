台風6号は、6月3日明け方から朝に近畿に最接近する見込みです。南部では、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 台風6号は、午前11時現在、屋久島の西南西にあって、1時間に約25kmの速さで北北東へ進んでいるとみられます。 台風は、3日の明け方から朝に近畿に最接近する見込みで、2日の夜のはじめごろから3日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。局地的に猛烈な雨が降る見込みで、南部では、3日の明け方に