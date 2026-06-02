NHKに今春入局した新人アナウンサー11人が、5月31日放送の『どーも、NHK』（毎週日曜前10：35）でお披露目された。【写真】NHK2026年春入局の新人アナ11人、川島明らとの集合ショットNHKアナウンス室の公式Xでは「この春入局の新人11人が『どーも、NHK』に出演」と集合ショットが披露された。番組では、渡邊佐和子アナ、ゲストの川島明（麒麟）を前に、11人がスーツ姿でそろって「よろしくお願いします！」とあいさつ。川