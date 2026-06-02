昨年度、熊本県内3つの児童相談所に寄せられた児童虐待に関する相談件数は2637件で、前の年度よりも182件減りました。 相談の内訳 内訳は「心理的虐待」の相談が1344件と最も多く、それに続き「身体的虐待」が827件、「性的虐待」が47件でした。 また、相談対象の年代別では7歳から12歳が985件と最も多くなっていて、虐待した9割あまりが実父、実母となっています。 熊本県は「全体的に相談件数は減少したものの、依然、非常に