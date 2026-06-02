糖尿病の治療薬である「マンジャロ」を、SNSで違法に販売し譲り渡したとして男女3人が書類送検されました。 医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されたのは、奈良県に住む22歳の男子大学生ら男女3人です。警察によりますと3人は、販売許可を受けていないにも関わらず2型糖尿病の治療薬であるマンジャロを、SNSなどで違法に販売・譲渡した疑いなどがもたれています。 マンジャロは近年“やせ薬”などとしてダイエット目的