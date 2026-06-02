ウクライナの首都・キーウなど各地で2日未明、ロシア軍による大規模な攻撃が行われました。ウクライナ側は、これまでに6人が死亡、数十人がケガをしたとしています。ウクライナ各地で2日未明、ロシア軍による大規模な攻撃がありました。集合住宅などが被害を受け、ウクライナ当局によりますと、あわせて6人が死亡しました。首都キーウでは無人機や巡航ミサイルによる攻撃があり、1人が死亡、29人がケガをしているほか、東部のドニ