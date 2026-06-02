テレビ東京系で放送中のアニメ「クマーバ」（日曜前7・00）は公式サイトを通じ、タブリス役で出演中の声優・佐藤舞が体調不良のため一部放送回での出演を見合わせると発表した。同役の代役として、声優・梨本ひおりを起用するとした。同作はYouTubeチャンネル「クマーバチャンネル」のキャラクターを題材としたテレビアニメ。24年から放送を開始した。「クマーバ」製作委員会は、タブリス役で出演中の声優・佐藤が療養すると