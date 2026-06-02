大阪・関西万博会場跡地。奥はIR予定地＝大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場の跡地開発を巡り、関西経済連合会が大阪府市の開発指針に再び意見表明したことが2日分かった。まちづくりの議論が不十分だとして見直しを昨年要請したが、指針に反映されたのは主張の一部にとどまった。開発事業者の募集を控え、官民が連携して議論を深めるよう改めて促した形だ。万博が開かれた大阪市此花区の人工島・夢洲は、一帯を国際観光拠