SFスリラーの名作『ニューヨーク1997』（1981）のリメイク版を、『REBEL MOON』シリーズや『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』（2016）などのザック・スナイダー監督が手がけることがわかった。米が報じている。 オリジナル版『ニューヨーク1997』は、ジョン・カーペンター監督、カート・ラッセル主演によるディストピアSFスリラ&#1254