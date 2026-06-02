「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜」 ヤン・ミー(楊冪)＆ゴン・ジュン(龔俊)が人と妖(あやかし)の禁断の恋を体現し、大きな反響を呼んだファンタジー時代劇「恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜」(2024年)。その前日譚となる「恋狐妖伝」シリーズ第2章であり、前作を上回る高い支持を獲得した「七夕の誓い〜恋狐妖伝２〜(原題：淮水竹亭)」が、6月18日(木)より衛星劇場にて日本初放送される。切なすぎる恋愛模様を繰り広げた主演の