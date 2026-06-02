『Nizi Project Season 2』から誕生したNEXZ（ネクスジ）が、初のアリーナツアーに突入した。先立って、4月27日にリリースした韓国5作目シングル『Mmchk』は、韓国の音楽配信サービス・Bugsのリアルタイムチャートで1位を記録。同曲のMVは公開からわずか8日でYouTube再生数3000万回を突破し、初週セールスも44万枚を超えるなど、キャリアハイを更新した。【写真】「顔面国宝すぎる」YUの完璧ビジュアルさらに5月6日には、韓国の人