復活の目はあるのだろうか。元THE BOYZチュ・ハンニョンの動向に注目が集まる。【写真】日本の“AV女優”が韓国芸能界に与える影響が拡大中6月2日、韓国メディア『京郷新聞』は、ソウル西部地検刑事1部が5月12日、芸能記者のチェ被告を情報通信網法上の名誉毀損罪で在宅起訴したと報じた。（写真提供＝OSEN）チュ・ハンニョンチェ被告は昨年6月、「チュ・ハンニョンが日本の元AV女優、明日花キララと東京の飲食店で会い、性売買行