BTSのJUNG KOOKが訪れた飲食店をめぐり、ファンの間で批判が広がっている。きっかけは、ソウル・梨泰院（イテウォン）の飲食店にJUNG KOOKが来店し、サインまで残したとされる出来事だった。【写真】JUNG KOOKの“食べ残し”を店主が公開ここまでは、スターの来店を喜ぶ店側と、それを知ってうれしく思うファンの間で、温かい話題になってもおかしくない。しかし、その後の店側の振る舞いが波紋を呼んだ。SNS上では、店主側がJUNG