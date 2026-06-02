「彼女いそうだね」という言葉は褒め言葉のように聞こえますが、女の子によっては違う意味を含ませていることがあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いたアンケートを参考に、「初対面の男性に『彼女いそうだね』と言う女の子の本音」をご紹介します。【１】男性の持ち物などを見て、本当に彼女がいると思っている「キーホルダーなどを見て、単純に彼女がいると思ったから」（20代女性）というように、特に