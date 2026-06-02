NVIDIAが日本時間の2026年6月1日にフィジカルAIの基盤モデル群「Cosmos 3」を発表しました。Cosmos 3はロボットや自動運転での活用を目的としたモデル群で、画像生成モデル「Cosmos3-Super-Text2Image」と動画生成モデル「Cosmos3-Super-Image2Video」はオープンモデルとして最高性能を達成しています。Cosmos 3 - Cosmos Labhttps://research.nvidia.com/labs/cosmos-lab/cosmos3/NVIDIA Launches Cosmos 3, the Open Frontier Fo