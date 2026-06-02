FacebookやInstagramを運営するMetaは、マウスの動きやクリックなどを追跡してAIの学習データとして収集するツール「Model Capability Initiative(MCI)」を2026年4月に従業員にインストールさせました。このMCIについて、大量のデータ通信が発生するといった従業員からの不満の声が報じられているほか、欧州連合(EU)のプライバシー規則に違反する可能性も指摘されています。Exclusive: Meta tool to track employee mouse clicks o