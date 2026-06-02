【「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」開発中止】 6月2日 発表 回天堂は、フィギュア「小日向未来&立花響 水着Ver. 2体セット」の開発中止を発表した。 本製品は、アニメ「戦姫絶唱シンフォギアXV」より、「小日向未来」と「立花響」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化する予定だった。 今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、2023年2月にフィギュア化決