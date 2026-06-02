宮舘涼太×「Lekarka」 宮舘涼太（Snow Man）がビューティーブランド「Lekarka（レカルカ）」ブランドアンバサダーに就任した。新WEB CM「ターンオーバーを信じる」篇（15秒、30秒）が、6月2日12時から配信された。【動画】公開されたLekarka × 宮舘涼太「ターンオーバーする、肌を信じる。」篇本WEB CMは、人間のリズムを回復させるターンオーバー（新陳代謝）の力を信じ、肌のポテンシャルを引き上げるビューテ