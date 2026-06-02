【ふりむき猫】 6月9日～ 順次発売 価格：1回300円 「ふりむき猫」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ふりむき猫」を6月9日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、猫がふりむいた様子を再現したミニチュアのカプセルトイ。 「ミケ」「チャシロ」「グレーシロ」「チャトラシロ」「チャトラシロ（子猫）」「クロ（子猫）