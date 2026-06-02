人気バンド「ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太の「お知らせ」にファンが沸いている。渋谷は１日夜に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「【メンバー脱退のお知らせ】昨日５月３１日をもちまして、ドラムの藤原”３７才”広明が脱退致しました。ようやく二十一周年を迎え、彼なりのけじめとご理解頂けると幸いです」と投稿。続けて「今後の我々の活動ですが、本日、藤原”３８才”広明が加入することと相成り