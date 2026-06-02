日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「錚錚」はなんて読む？金へんに「争」のような字を書いて、なんと読むかご存じですか？難しいようで、実はよく聞く言葉です。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「そうそう」でした！錚々は、金属や楽器の