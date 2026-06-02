◆マツナガ杯春季埼玉県東西支部大会（Ｇ杯支部予選＝５月２３日・ケイアイスタジアムほか）▽西支部決勝武蔵嵐山ボーイズ３−０鶴ケ島ボーイズ西支部は武蔵嵐山ボーイズが、東支部は春日部ボーイズが優勝。敗れた鶴ケ島、浦和中央ボーイズを含めた４チームが、ジャイアンツカップ地区予選進出を決めた。武蔵嵐山は東日本選抜メンバーの黒沢翔外野手（３年）を中心に３―０で完封勝利。ジュニアも狭山西武ボーイズＢを逆転で