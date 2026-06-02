大相撲の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が２日、東京・文京区の部屋で稽古を再開させた。四股、すり足、てっぽうなどの基礎運動を入念に繰り返し、最後はぶつかり稽古も行って、汗を流した。幕内最年少の藤ノ川は昨年の名古屋場所で新入幕。６月で入幕から約１年が経過した。新入幕の場所では１０勝を挙げて敢闘賞を獲得。さらに３月の春場所では２日連続で金星を挙げる活躍で、先場所は三役目前の東前頭筆頭まで番付を上げた。躍進