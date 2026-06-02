おととい、東京ドームで行われたアイドルグループ「嵐」のラストライブに侵入者が相次ぎ、3人が現行犯逮捕されていたことがわかりました。おととい夜、東京ドームでアイドルグループ「嵐」のライブツアーの最終公演が行われていましたが、捜査関係者によりますと、侵入者が相次いで見つかり、東京都のアルバイト・城村龍哉容疑者（25）などあわせて3人が現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、城村容疑者は以前、東京ドー