気象台は、2日午後0時17分に、レベル３土砂災害警報を日向市、門川町、美郷町に発表しました。南部平野部、北部平野部、北部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■宮崎市●レベル３土砂災害警報■都城市●レベル２土砂災害注意報■延岡市●レベル３土砂災害警報■日南市●レベル３土砂災害警報■小林市●レベル２土砂災害注意報■日向市●レベル３土砂災害警報【発表】■串間市●レベル２土砂災害