台風6号の接近に伴い、JR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日正午現在）■内房線千葉〜君津間通常の7割程度で運転君津〜安房鴨川間終日運転取りやめ■外房線千葉〜上総一ノ宮間通常の6割程度で運転上総一ノ宮〜安房鴨川間終日運転取りやめ■総武本線千葉〜佐倉間通常の9割程度で運転佐倉〜銚子間終日運転取りやめ■成田線佐倉〜成田空港間通常の9割程度で運転