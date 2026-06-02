台風6号の影響で空の便は2日から3日にかけ多くの便の欠航が決まっています。日本航空は午前8時現在、羽田や伊丹と九州や高松を結ぶ便など170便を欠航し、9200人あまりに影響が出るとしています。3日は羽田を発着する多くの便で欠航が決まっていて、269便が欠航、3万1000人あまりに影響が出る見通しです。全日空は午前11時現在、2日に九州や四国を発着する71便、3日に羽田と八丈島を結ぶ便など13便を欠航するとしています。成田や羽