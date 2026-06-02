20代の女性に性的な暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告の被告人質問がきょう行われ、斉藤被告は「被害者は自分に好意を持っていると思った」などと話しました。お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）はおととし7月、ロケバスの車内で当時20代の女性に性的な暴行を加えた罪などに問われていて、初公判で「同意してくれていると