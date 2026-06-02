台風6号はあすにも東海・関東に接近するおそれがあります。今後の進路や警戒時間について気象予報士・及川さんの解説です。先ほど梅雨入りの発表があった四国では、今夜雨が強まってきます。最新の台風情報です。台風6号は、今夜にかけて九州南部や四国に接近し、あすにかけては近畿・東海・関東にも接近する見通しです。活発な雨雲が台風の東側に広がっていて、中心がまだ離れているところでも雨が強まりそうです。きょうは特に西