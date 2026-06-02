ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太が２日、都内で行われたスキンケアブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に出席した。アンバサダー就任式が行われ、宮舘は「光栄に思っております。日常的に肌がきれいになったね、肌の調子がいいね、と言われる喜びを感じながら毎日使わせてもらっています」と感謝を語った。新ＣＭもこの日から公開。「カメラの奥を素の状態で見る、そんな撮影は初めてで新たな自分自身に出会える喜びが