埼玉県・川口市の住宅でケアマネージャーの女性が殺害された事件で、女性を殺害した後、自殺したとみられる男が警察に「金をだましとられた」などと話していたことが分かりました。警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。この事件はきのう午後3時すぎ、川口市の住宅でケアマネージャーの鈴木希代子さん（63）と90代の母親と暮らす息子（60）が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡したも